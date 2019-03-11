شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل القاهرة قادما من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، قادمة من الكونغو، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في العاصمة كنشاسا.

وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.