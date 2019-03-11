اخبار الرياضه

الأهلي يصل القاهرة قادما من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل القاهرة قادما من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، قادمة من الكونغو، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في العاصمة كنشاسا.

 

وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يصل القاهرة قادما من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا