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لقاءات قوية فى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين لقاءات قوية فى إطار دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد  للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .

ويشهد هذا الدور مواجهات بين كلا من، سبورتنج مع الزمالك و 6 أكتوبر مع الجزيرة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأوليمبى مع الزهور.

كان  سعيد  عبد المنعم رئيس لجنة السابقات بإتحاد كرة اليد أشار إلى  تأهل الأهلى مباشرة إلى ربع النهائى بعد إعتذار الحوار ومعه طلائع الجيش بعد إعتذار مدينة نصر و سموحة بعد إعتذار الطيران و أصحاب الجياد بعد إعتذار الشمس.

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