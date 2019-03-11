شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر.. مؤتمر صحفي للعبة " الدراتس" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى للدارتس برئاسة الدكتور يحيي عبدالقادر مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، وذلك للإعلان عن بطولة مصر الدولية للدارتس، والتى ستقام فى مرسى علم بالبحر الأحمر في الفترة من 26 مارس إلى 1 إبريل، تحت رعاية مجلس الوزراء، وهى أول بطولة رسمية لرياضة الدارتس فى المنطقة العربية و الشرق الأوسط.

تم إدراج هذه البطولة في الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لتقام سنويا فى مثل هذا الموعد ليس هذا فقط بل أن الاتحاد المصرى للدارتس تقدم بطلب للاتحاد الدولى بأن تتمكن مصر من إقامة بطولة أخرى فى نفس العام و تدرج أيضا على الاجندة الدولية و بما يمكن مصر من إقامة بطولتين دوليتين سنويا واحدة بمنطقة البحر الأحمر و الأخرى بالبحر المتوسط مع إمكانية اختيار أماكن البطولات كى تنطلق من المقاصد السياحية العالمية التى تملكها مصر و التى تضم منشآت و مقومات سياحية تلبى مطالب و توقعات لاعبى الدارتس ومرافقيهم ووسائل الإعلام العالمية المصاحبة من كافة أنحاء العالم، وتتيح المشاركة فى المنافسات فى إطار المعايير الدولية و الفوز بالجوائز المالية الضخمة، و فى نفس الوقت الاستمتاع بالأجواء الساحرة التى تتمتع بها من أجل التأكيد على أهمية دور الاتحادات الرياضية فى المساهمة بقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، بالإضافة الى دورها المحورى فى بناء الإنسان و تنمية قدراته .

وبلغ عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن 177 لاعبا ولاعبة، من 16 دولة عربية و أفريقية وأوروبية يتنافسون خلال 6 أيام فى بطولات الفردى و الزوجى للرجال و السيدات، وستبدأ البطولة بحفل افتتاح يحضره رئيس الاتحاد الدولى و كبار الشخصيات، وسيتم توزيع الجوائز بقيمة 40 ألف دولار فى حفل الختام .