غرامة 300 ألف جنيه على المغربي حميد أحداد.. تعرف على السبب

منتصر الرفاعى - ملك موسى

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن توقيع عقوبة على حميد أحداد المهاجم المغربي المحترف بصفوف الفريق بعد وقوفه على الكرة في مباراة جورماهيا الكيني المقرر الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وشدد مسئولو النادي في تصريحاتهم بعد المباراة أنه سيتم خصم 300 ألف جنيه من اللاعب بعد وقوفه على الكرة في اللقاء.