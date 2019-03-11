تصريحات الأحد.. رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون.. وأحداد يكشف سبب وقوفه على الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 10 مارس 2019.

الزمالك: أي لاعب يلوح بورقة الرحيل سنطلب منه عرضًا ونوافق على رحيله

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه يرفض تماما من أي لاعب بالفريق التلويح بورقة تلقيه عرضا من الأهلي أو أي نادي أخر.

أمير مرتضى: أغلقنا صفحة الفوز على جور ماهيا.. وهدفنا العودة بالتأهل من الجزائر

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه الفريق الأبيض، استطاع العودة سريعا لنغمة الانتصارات بعد الأزمة التي كان يمر بها على مستوى النتائج بالكونفدرالية الأفريقية.

لجنة المسابقات: الزمالك خاطبنا رسميًا لتأجيل لقاء المقاولون بعد جور ماهيا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن إدارة نادي الزمالك أرسلت خطابًا رسميًا تطلب خلاله تأجيل مواجهة المقاولون العرب.

مدرب المنتخب: عبد الله السعيد لا يناسبنا.. ورمضان ليس في حسباننا حاليًا

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق يختار قائمة لاعبيه للمعسكرات وفقًا لأسباب رياضية وفنية فقط.

حميد أحداد يكشف سبب وقوفه على الكرة أمام جور ماهيا

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أكد المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، أن فريقه حقق فوزا مستحقا على جور ماهيا وعاد ليتصدر المجموعة بعدما كان قد تعثر في الجولات الماضية، لافتا أن الجميع عازم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نصر حسين داي والصعود كأول مجموعته.

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل إحباط مؤامرة ضد الخطيب من قلة مأجورة

أكد رئيس الزمالك، أنه أحبط مؤامرة كانت تُدبر من قلة مأجورة، لإحداث فتنة خلال مواجهة الفريق الأبيض وجور ماهيا بالكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد الكرة يرد على رئيس الزمالك: لم نؤجل مباراة المقاولون بعد

أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون بالأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري.

رئيس الزمالك يعلن تأجيل موعد مباراة المقاولون العرب

أكد رئيس الزمالك، تأجيل موعد إقامة مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، لتقام يوم 20 مارس الجاري.

مدرب الزمالك: سنلعب للفوز بالجزائر وصدارة المجموعة

أكد أمير عزمي المدرب المساعد بنادي الزمالك، أن فريقه سيلعب لصدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

كلوب: صلاح كان الأفضل أمام بيرنلي لكن لن يرى أحد ذلك

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لاعبه محمد صلاح بأفضل لاعب خلال مواجهة بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي التي أقيمت على آنفيلد.