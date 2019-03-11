الزمالك: نوافق على طلب أي لاعب يلوح بورقة "الرحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه يرفض تماما من أي لاعب بالفريق التلويح بورقة تلقيه عرضا من الأهلي أو أي نادي أخر.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيوينة لقناة المحور:" ليس مسموح من أي لاعب التلويح بورقة تلقيه عرض من الأهلي أو أي فريق أخر فهذه الطريقة لا تليق بالزمالك".

وأضاف:" أي لاعب سيتحدث عن تلقيه عرضًا من أي نادي سأجلس معه في غرفة مغلقة وأطلب منه العرض الرسمي للموافقة على رحيله".

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وأشار إلى أن استمرار محمود كهربا، لاعب الفريق في التزامه مع الزمالك وتقديم كل ما لديه وبذل المزيد من الجهد لمصلحه ناديه، سيدفع مجلس الإدارة لإعطائه أكثر من حقه.

وأتم :" الجميع حاليًا في الزمالك يسعى لصنع تاريخ مشرف يليق بالنادي، ولا حديث عن رحيل أحد سواء من اللاعبين أو أحد من الجهاز الفني".

وفاز الزمالك على ضيفه جور ماهيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط وتصدر ترتيب مجموعته بعدما عانى في بداية مرحلة المجموعات، وبقى جور ماهيا بست نقاط في المركز الرابع.