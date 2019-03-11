أمير مرتضى: أغلقنا صفحة الفوز على جور ماهيا.. وهدفنا العودة بالتأهل من الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه الفريق الأبيض، استطاع العودة سريعا لنغمة الانتصارات بعد الأزمة التي كان يمر بها على مستوى النتائج بالكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على ضيفه جور ماهيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيدع إلى 8 نقاط وتصدر ترتيب مجموعته بعدما عانى في بداية مرحلة المجموعات، وبقى جور ماهيا بست نقاط في المركز الرابع.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إن الزمالك منذ عدة ساعات كان يحتل المركز الثالث بمجموعته والآن هو المتصدر والأقرب للتأهل.

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وأضاف:" أغلقنا صفحة الفوز على جور ماهيا، والجميع تعاهد على تحقيق الانتصار أمام نصر حسين داي بالجزائر، والفريق يلعب داخل أرضه وخارجها بنفس الهدف وهو الفوز".

وأوضح، أن الفريق دائما مطالب باحترام جميع الفرق في البطولة وعدم الاستهانة بأي منها، لافتا أن النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق كانت دائما ما تحدث بسبب الاستهانة بالمنافسين واستسهال الفوز عليها.

وأتم:" الفوز على جور ماهيا جيد للغاية في هذا التوقيت والأداء من الجميع كان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والجماهير سعيدة بذلك لكن سيتم غلق تلك الصفحة والتركيز في اللقاء المقبل".

يذكر أن الزمالك يعتبر أقرب المتأهلين من هذه المجموعة حيث سيخرج لمواجهة نصر حسين داي بالجزائر ويكفي التعادل للأبيض من أجل التأهل، بينما يحتاج بطل الجزائر للفوز من أجل الصعود رسميًا.

وخسارة الزمالك مع فوز بترو أتليتكو أو جور ماهيا تعني خروج الأبيض رسميًا من دور المجموعات.