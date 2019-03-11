انت الان تتابع بسبب وقوفه على الكرة.. رئيس الزمالك يغرم حميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

حميد أحداد

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن توقيع عقوبة مالية قيمتها 300 ألف جنيه على المغربي حميد احداد، لاعب الفريق، بسبب لقطة وقوفه على الكرة في مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني، مشيرًا إلى أنه سيرفع العقوبة وسيرصد مكافأة خاصة في حالة الفوز على نصر حسين داي. ووجه رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، الشكر إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على تأجيل مباراة المقاولون العرب، مؤكدًا أنه يتوجه بشكر خاص أيضًا لحازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية، بسبب دعمه للنادي ووقوفه إلى جانبه في هذا الموقف.

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وتابع رئيس الزمالك: «كنت أتمنى أن يتواجد كل جماهير الزمالك في المدرجات لكن البعض خرج عن النص في المباراة الماضية أمام بترو أتلتيكو». وشدد: «فوز الزمالك على جورماهيا كان درسًا لكريم حسن شحاتة، بسبب تصريحاته قبل المباراة وترويجه لمعلومات وفقًا لمصادره، إن حسام البدري سيتولى تدريب الزمالك