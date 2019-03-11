شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جروس بعد اكتساح جورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته ورضاه عن أداء اللاعبين والفوز برباعية نظيفة على جورماهيا الكيني في كأس الكونفيدرالية.

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وقال جروس، في تصريحات عقب المباراة نقلها الموقع الرسمي النادي، مساء الأحد، إن «الزمالك سعى للفوز منذ بداية المباراة أمام جورماهيا، واستحق الفوز الكبير».

وأشار إلى أن هناك مباراة متبقية للزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري، واصفا إياها بالصعبة، مشددا على أن التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية «لن يكون سهلا».

تغلب الزمالك على جورماهيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.