شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أحبطت محاولة لحرق صورة الخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس نادي الزمالك إنه أحبط محاولة بعض جماهير مباراة الأبيض وجورماهيا الكيني بحرق صورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع النادي، مساء الأحد: «أحبطنا محاولة بعض الجماهير حرق صورة الخطيب، وكان الهدف منها إثارة الجماهير».
وتابع: «هدفنا هو الحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير، هذه هي رسالتنا لكل الأطراف التي تحاول بث التعصب والفتنة بين الجماهير».
تغلب الزمالك على جورماهيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
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