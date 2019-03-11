شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم حميد أحداد 300 ألف جنيه للوقوف على الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع رئيس نادي الزمالك غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب المغربي حميد أحداد بسبب واقعة وقوفه على الكرة خلال مباراة جورماهيا الكيني.

أضاف «منصور» في مداخلة مع برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن القيم والأخلاق أهم بكثير من الفوز والاستعراض والاستهانة بالخصم.

تغلب الزمالك على جورماهيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.