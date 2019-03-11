شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكتسح بلد الوليد رباعية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد بـ4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.
تقدم أنور محمد بهدف لبلد الوليد في الدقيقة 29، بعد هدفين ملغيين بداعي التسلل وركلة جزاء ضائعة.
وانتفض الريال، ليسجل 4 أهداف دفعة واحدة عن طريق فاران في الدقيقة 34، وكريم بنزيما في الدقائق 51 و59، ومودريتش في الدقيقة 85.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ17.
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