بخلاف الأهلي.. الزمالك يعاقب حميد أحداد

فرض الزمالك عقوبة مالية ضخمة، اليوم الأحد، على لاعبه المغربي، حميد أحداد، قدرها 300 ألف جنيه.
واستنكر رئيس الزمالك، مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، وقوف أحداد على الكرة، خلال الفوز على جورماهيا الكيني (4-0)، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وأضاف: "نرفض أي سلوك غير رياضي، وما حدث من أحداد يجب ألا يتكرر".
وأكد مرتضى أنه لم يرفض عودة شيكابالا للزمالك، كما يردد البعض، مبديًا سعادته بوجود اللاعب في المدرجات، لمؤازرة الفريق أمام جورماهيا.
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس الزمالك الإعلامي كريم حسن شحاتة، بسبب إطلاقه لشائعة تفاوض النادي مع حسام البدري، مدرب الأهلي السابق، لخلافة كريستيان جروس.
وكان رمضان صبحي، لاعب الاهلي قد فعل نفس تلك اللقطة في مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري 2015 الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، ولم تعاقب إدارة الاهلي لاعب الفريق حينها.
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