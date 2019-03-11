شكرا لقرائتكم خبر عن المال القطري الفاسد يلطخ «فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يتوالى كشف ملفات فساد حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في الإمارة الصغيرة، بعد كشف صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية دفع الدوحة مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مخالفة لقوانين «فيفا» لمكافحة الرشوة التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد قبيل التصويت.

وأشارت الصحيفة في تحقيق موسع إلى أن «الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها، وأن مسؤولي شبكة الجزيرة وقعوا عقدا للنقل التلفزيوني مع «فيفا» يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع لـ«فيفا» في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022».

ولفتت «صنداي تايمز» إلى أنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته الجزيرة عام 2013، عندما حامت الشكوك حول حقوق تنظيم البطولة قبل فترة وجيزة من إيقاف «فيفا» لتحقيقه الذي طال أمده في ما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه النتائج. ويُعد العقد الآن جزءا من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية، الأمر الذي يؤكد أن «فيفا» قد عُرض عليه مباشرة نحو مليار دولار من قبل قطر في أوقات حرجة من جهودها، لاستضافة كأس العالم 2022 واحتفاظها بحق الاستضافة.