شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق فوري عقب الفضيحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

شدد نواب بريطانيون على ضرورة التحقيق بفضيحة تقديم الدوحة ملايين الدولارات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل منحها استضافة كأس العالم 2022.

وقال النائب في البرلمان البريطاني داميان كولينز، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إنه يجب إطلاق تحقيق حول تورط الدوحة في ضخ مئات الملايين لـ«فيفا»، قبل منح «فيفا» كأس العالم 2022 إلى «الدولة الصحراوية».

ودعا كولينز -رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية- «فيفا» إلى تجميد مدفوعات الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد الذي «يبدو أنه ينتهك القواعد بشكل واضح».

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واتسعت دائرة المطالبين بإجراء تحقيق لتشمل ديموقراطيين ليبراليين في المجلس، ودعا زعيمهم السابق تيم فارون إلى «توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع «فيفا» على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل».

وفجرت الوثائق التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أثبت تورط مديرين تنفيذيين من قناة الجزيرة القطرية، المملوكة من الحكومة، في توقيع عقد تلفزيوني وقدموا العرض مع اقتراب انتهاء حملات ملفات استضافة كأس العالم. وتضمن العقد رسما قدره 100 مليون دولار سيُدفع إلى حساب مخصص لـ«فيفا» إذا ما نجحت قطر في الفوز بتصويت استضافة كأس العالم الذي تم في عام 2010.

وكانت الجزيرة مملوكة ومُسيطَرًا عليها من قِبَل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان بدوره هو القوة الدافعة وراء ملف الاستضافة.

وكشفت «صنداي تايمز» تقديم قطر أيضا مبلغ إضافي بلغ 480 مليون دولار بعد 3 أعوام.