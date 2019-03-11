شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يقود النمور أمام الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يعود النجم الاتحادي فهد المولد لخريطة الفريق الكروي الأساسية في مواجهة الوحدة الإماراتي اليوم (الإثنين)، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة عند الساعة (6:00) مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ استقر المدرب سييرا على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة آسيويا، عقب الحصة التدريبية الأخيرة أمس (الأحد)، التي ركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة الخليجية في البطولة الآسيوية. وطالب «الداهية» سييرا لاعبيه بالتركيز والانضباط الفني من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الـ3 واعتلاء صدارة المجموعة الثانية، والسير نحو بلوغ دور ثمن النهائي في البطولة القارية.

إلى ذلك، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاجتماع الفني المصاحب لمواجهة فريقي الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، في ثاني مواجهات الدور الأول من البطولة الآسيوية. ومثل نادي الاتحاد إداري الفريق سلطان ينبعاوي، إذ تقرر أن يرتدي العميد القميص الأبيض.

من جانب آخر، تعود بعثة العميد إلى جدة غدا (الثلاثاء)، وسيبدأ المدرب تحضيراته الفنية لمباراة الحزم المقرر موعدها يوم (السبت) القادم في الرس، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حرص سييرا على متابعة مباراة الحزم وأحد في الدوري يوم السبت الماضي وتدوين أبرز نقاط الضعف في الفريق الحزماوي من أجل تحديد الأسلوب الفني الذي يكفل للفريق الاتحادي تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 والوصول للنقطة 22 في الدوري.