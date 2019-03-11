شكرا لقرائتكم خبر عن الوحداويون: هدفنا تمثيل الوطن في كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

رسم الوحداويون خارطة طريق لكرة اليد بعد حصد كأس الأمير سلطان بن فهد بالفوز ببطولة الدوري من أجل تمثيل المملكة في نهائيات كأس العالم خلال الفترة القادمة، خصوصا أن فريقهم الحالي تغلب على كافة الأندية نظرا لجلب لاعبين من داخل المملكة وخارجها صنعوا الفارق وجلبوا كأس الأمير سلطان بن فهد بعد غياب دام 12 عاما.

ويؤكد رئيس النادي حاتم خيمي أن الفضل يعود لأهل الفضل، إذ حمل المشرف العام على اللعبة باسم خياط على عاتقه الشيء الكثير من دعم مادي ومعنوي للعبة، كما وفرت إدارة النادي كافة الإمكانات العامة من إجل إعادة هيبة اللعبة وحصد بطولة غالية نهديها إلى الرئيس الفخري للنادي رئيس أعضاء الشرف المستشار تركي آل الشيخ كعربون محبة، ونعد بأن القادم سيكون أفضل لكافة ألعاب النادي، إذ نسعى حاليا في كرة اليد للفوز ببطولة الدوري كي نمثل الوطن في نهائيات كأس العالم. وأثنى خيمي على وقفة الجماهير التي حضرت من مكة وساندت لاعبي اليد حتى تحقيق هذا الإنجاز، وقال: سنكرم كل اللاعبين.

ويشير المشرف العام على اللعبة باسم خياط إلى أن هذا الإنجاز يعتبر فاتحة خير على مسيرة اللعبة، فلدينا استحقاق بالفوز ببطولة الدوري لأن هدفنا القادم هو تمثيل المملكة في كأس العالم، وهذا الإنجاز نهديه إلى الرئيس الفخري للنادي رئيس هيئة أعضاء الشرف وكل الجماهير الوحداوية التي طال انتظارها من أجل مشاهدة الأيادي الوحداوية ترفع كأس البطولة، ونعد الجميع بأن القادم سيكون أجمل وأفضل في ظل إدارة الرئيس حاتم خيمي الذي وقف خلفنا منذ انطلاقة الدوري حتى تحقيق هذا الإنجاز.

من جهتها، عبرت الجماهير الوحداوية التي حضرت وشاهدت هذا الإنجاز بقيادة رئيس الرابطة عاطي الموركي وعضو مدرج الوحدة عبدالرزاق محبوب وفيصل الحازمي، بأن هذا الإنجاز أنساهم تعب المشوار ذهابا وإيابا من مكة إلى الشرقية، في ظل إدارة شابة بقيادة حاتم خيمي، وفي انتظار خطف بطولات قادمة في اليد والسلة والطائرة، وطموحنا وحلمنا أن نرى يد الفرسان تمثل الوطن في نهائيات كأس العالم، لأن كل الأجواء أصبحت متاحة لكافة ألعاب النادي بتحقيق الإنجازات، ودورنا كجماهير الوقوف خلف أي لعبة تنافس على بطولة، وهذا وعد منا.