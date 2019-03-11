شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» يتأهل لربع نهائي «بطولة الشركات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تصدر فريق السعودية للكهرباء المجموعة (A)، بعد تغلبه على فريق غرفة الرياض (7/‏3)، في ختام اللقاءات المؤجلة لبطولة السعودية للكهرباء للشركات والهيئات الحكومية. وسجل أهداف «السعودية الكهرباء» عبدالرحمن الخليفة، الذي أحرز سوبر سوبر هاتريك، بتسجيله 5 أهداف، فيما سجل ناصر خواجي ومحمد الشيخ هدفا لكل منهما. وسجل محمد علي هدفين لفريق غرفة الرياض، وأضاف خالد عريش الهدف الثالث. وبذلك يحجز فريق السعودية للكهرباء مقعدا في ربع نهائي البطولة، التي شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، وحضورا جماهيريا مميزا.

يذكر أن مباريات البطولة كافة تلعب على ملعب نادي الشركة في الرياض.