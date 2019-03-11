شكرا لقرائتكم حازم امام: مدرسة الفن والهندسة فتحت وهذه تفاصيل الصلح مع المستشار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية، سعادته البالغة بإنتصار الزمالك على حساب جورماهيا الكينى.

أضاف حازم إمام خلال مداخلته مع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور أن مدرسة الفن والهندسة عادت من جديد، مشددًا على ان اللاعبين قدموا مباراة رائعة وعلى رأسهم فرجانى ساسى الذى يعتبره مايسترو الفريق، بالاضافة الى محمود علاء المدافع المتألق دائمًا وأوباما الذى ظل طيلت التسعين دقيقة على مستوى متميز واحد.

وقال حازم امام ان الفوز العريض اليوم رسالة لكل المنافسين فى المجموعة قبل خوض الجولة الأخيرة، مشيرًا الى أن النادى يعيش فترة استقرار غير عادى وهذا يعود بالنفع على نتائج الفريق، موضحًا ان استمرار جروس هو الآخر يساهم بشكل كبير فى تطوير مستوى الفريق، معربًا عن سعادته بالتغييرات التى قام بها فى المباراة لغلق كل الثغرات التى اعتمد عليها المنافس سواء بالجبهة اليسرى أو غيرها.

تابع حازم امام ان ادارة جروس تعتمد على اللاعبين يشكل كبير من خلال منح الجميع الفرصة فى الظهور وهو ما ظهر فى تشكيلة الفريق خلال الفترة الحالية أمثال زيزو وحميد أحداد.

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وتحدث الثعلب الصغير عن عبد الله جمعه الظهير الأيسر للزمالك قائلًا: "أفضل لاعب فى الجبهة اليسرى بمصر، ولام محمود كهربا على واقعته مع الجماهير مؤكدًا أن اللاعب سيتعلم الدرس منها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض حازم امام موقف ناديه من واقعة تأجيل مباراة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز، مؤكدًا أن مطالب الأبيض مشروعة وعادلة وكنا مطالبين بالوقوف بجانب النادى خاصة وانه يسعى للحفاظ على صدارة الدورى المصرى.

وكشف حازم امام عن دعوة مرتضى منصور رئيس النادى لدخول القلعة البيضاء بعد فترة طويلة من منعه، قائلًا: "المستشار أبلغنى ان النادى بيتى وبيت عائلتى ولا يمكن منعى" فى بادرة أقدرها وأثمنها من رئيس النادى".