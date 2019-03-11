شكرا لقرائتكم هانى شاكر يغنى للزمالك: قد ما عمرى يطول هفضل أحبك أنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير هانى شاكر أن حزن جماهير الزمالك من محمود كهربا نابعًا من حالة العشق المتبادل بين الطرفين سواء اللاعب أو الجمهور.

أضاف هانى شاكر خلال مداخلته عبر قناة المحور ببرنامج "الزمالك اليوم" أن كهربا لاعب كبير وكذلك مصطفى فتحى وأيمن حفنى وغيرهم من المواهب التى تضيف للفريق الكثير.

أوضح هانى شاكر أن مرتضى منصور صنع فريقًا للزمالك كل الجماهير تفخر به، مؤكدًا أنه ظل يغنى فى سيارته الخاصة مع زوجته احتفالا بفوز الزمالك وهى حالة من الحالات التى تعيدنا لزمن الزمالك الجميل.

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وقام الفنان الكبير بغناء "قد ما عمرى يقول ها أفضل أحبك أنا" احتفالا باللاعبين والفريق الذى صنع انتصارًا يليق بمكانة النادى.

وفاز الزمالك على جورماهيا برباعية سجلها كلا من محمود علاء ويوسف أوباما والتونسى فرجانى ساسى وعمر السعيد على الترتيب.

ويتصدر الأبيض مجموعته برصيد 8 نقاط في حين توقف رصيد جورماهيا بعد الخسارة عند 6 نقاط ويحتل المركز الأخير فى حين يأتي بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.