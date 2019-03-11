شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الانجليزى يوم الاثنين 11-3-2019 مانى يطارد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدورى الانجليزى يوم الاثنين 11-3-2019 أحداثًا هامة كان على رأسها المباريات الثلاث التى اقيمت فى الدورى الاشهر بالعالم، والتى بدأت بمواجهة ليفربول اليوم وبعدها قمة أرسنال ومانشستر يونايتد، ومباراة تشيلسى وغيرها من التصريحات التى جاءت عقب المباراة.

رقم مميز لساديو ماني ضمن أخبار ليفربول يوم 11-3-2019 حقق ساديو مانى ضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً فى مباراة ليفربول وبيرنلي المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". حقق ساديو مانى ضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً فى مباراة ليفربول وبيرنلي المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

كما حقق ساديو ماني رقمًا مميزًا بعدما سجل "هدفين" في مباراة ليفربول وبيرنلي، حيث تعد هذه المباراة السادسة على التوالي التي يتمكن فيها ساديو ماني من التسجيل بمسابقة الدوري الإنجليزي بملعب "أنفيلد"، ليعادل إنجاز الرباعي مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح.

ونجح ساديو ماني في الوصول إلى شباك أرسنال وكريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث وواتفورد وبيرنلي.

وتعد هذه المباراة السادسة على التوالى التى يتمكن فيها ساديو مانى من التسجيل بمسابقة الدورى الإنجليزى على ملعب "أنفيلد"، ليعادل إنجاز الرباعى مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح.

ودخل البرازيلي فيرمينو تاريخ نادي ليفربول بعدما سجل "هدفين" في شباك بيرنلي، وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن فيرمينو للموسم الرابع على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي ينجح في تسجيل 10 أهداف وأكثر، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا الرقم في المسابقة.

مشاركة محمد صلاح في مباراه بيرنلي وجاء ضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 عن مشاركة محمد صلاح في المباراة وقدم عرضًا جيدًا حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة وجاء ضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 عن مشاركة محمد صلاح في المباراة وقدم عرضًا جيدًا حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة

9 نقاط تمنح إيمرى التفوق على فينجر وضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 حسم فريق أرسنال الإنجليزي قمة اليونايتد بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة بطولة الدوري الممتاز. وضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 حسم فريق أرسنال الإنجليزي قمة اليونايتد بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

انهي أرسنال الشوط الأول بهدف نظيف سجله السويسري تشاكا في الدقيقة 12 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس دي خيا.

وفي الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أوباميانج في الدقيقة 69 من ضربة جزاء ليزيد من أوجاع اليونايتد ويصعب المهمة على الشياطين الحمر لينتهي اللقاء 2-0 لصالح أرسنال.

ذكرت شبكة ساكواكا للاحصائيات، أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال نجح في حصد 60 نقطة في أول 30 مباراة له مع الفريق في الدوري الممتاز.

واشارت الشبكة، إلى أن إيمري تفوق على آرسين فينجر بفارق تسعة نقاط حيث حصد الفرنسي السابق 51 نقطة فقط في موسمه الأول مع الجانرز بعد 30 مباراة بالدوري.

سولشاير: مباراة باريس سبب الخسارة وضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إن الهزيمة التي تلقاها اليوم أمام أرسنال (2-0) في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت بسبب الفوز الكبير على باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي. وضمن أخبار الدورى الانجليزى يوم الأثنين 11-3-2019 أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إن الهزيمة التي تلقاها اليوم أمام أرسنال (2-0) في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت بسبب الفوز الكبير على باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي.

وقال عقب المباراة: لقد بدأنا المباراة ببطء، ربما كان ذلك بسبب تأثير الجهد الكبير الذي بذلناه في مباراة الأربعاء الماضي (أمام باريس). لكننا صنعنا الكثير من الفرص، أيضا.

وتابع: مع تسجيلهم للهدف الأول، تغيرت المباراة تماما. لقد صنعنا فرصا أكثر من المباراة التي فزنا عليهم فيها في كأس إنجلترا، إلا أنه أحيانا تحدث هذه الأمور. لدينا خمس فرصة خطيرة. الحكم سيصاب بخيبة أمل كبيرة عندما يرى ركلة الجزاء التي احتسبها، التي لا أعتقد أنها صحيحة.

وواصل سولشاير حديثه بحزن عن خسارته الأولى بالدوري: كان علينا أن نستمر حتى النهاية لكننا لم نلعب بواقعية. إنه أحد الأيام التي يجب عليك أن تنفض فيها الغبار عن نفسك وتتطلع لما هو قادم. لدينا مباراة وولفز في ربع نهائي الكأس. إنها مباراة كبيرة علينا أن نركز عليها.

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وتحدث سولشاير عن خطأ دي خيا في الهدف الأول الذي سجله تشاكا، فقال: ديفيد يشعر بخيبة أمل في كل مرة تقبل فيها شباكه هدفا. لقد تحركت الكرة بغرابة ويبدو أنها غيرت اتجاهها، لكننا كنا في الدقائق ال15 أو ال20 الأولى كان البطء هو السمة الغالبة على أدائنا، ولم نضعهم تحت الضغط.

تقدم أرسنال للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة بينما تراجع مان يونايتد للمركز الخامس بعدما توقف رصيده عند 58 نقطة.

ارسنال يفوز على مانشستر يونايتد فى الدورى الانجليزى

حقق فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى فوزا غاليا على ضيفه مانشستر يونايتد ، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد مان يونايتد

أحرز جرانيت تشاكا هدف التقدم لصالح آرسنال ضد مان يونايتد فى الدقيقة 12 من زمن المباراة عن طريق تسديدة خدعت الحارس دافيد دى خيا.

أضاف الجابونى بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثانى لصالح آرسنال عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 69 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة تقدم بها للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام الثالث، متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذى تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة.

تشيلسى يتعادل 1 - 1 أمام ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

خطف فريق تشيلسى الإنجليزى تعادلا قاتلا أمام ضيفه ولفرهامبتون، بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم ولفرهامبتون عن طريق راؤول خيمينيز فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم سجل النجم البلجيكى إدين هازار هدف التعادل لصالح تشيلسى فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسى رصيده إلى 57 نقطة استمر بها فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 13 نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة.