شكرا لقرائتكم إكرامى الكبير: ممكن شريف يكون "بديل" بالمسكنات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى وحارس العرين الأحمر السابق، روشتة الخروج الآمن من أزمة حراسة المرمى للنادى الأهلى من مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وقال وحش أفريقيا فى تصريحات خاصة إن محمد الشناوى سيكون قادراً على العودة من إصابته خلال مباراة الساورة، خاصة أن إصابته لن تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بإكرامى، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم شفاء الشناوى، فمن الممكن إعطاء مسكنات لشريف إكرامى للجلوس على دكة بدلاء الفريق احتياطياً لعلى لطفى.
أضاف نجم الأهلى السابق أن الحديث عن تدريب لاعب آخر على اللعب فى مركز حارس المرمى "كلام فارغ" بحسب رأيه وغير منطقى.
وعن إمكانية لعب رمضان صبحى فى هذا المركز، على خلفية تدريب كحارس مرمى تحت قيادة مارتن يول مدرب الأهلى السابق وقبل احتراف صبحى فى الدورى الإنجليزى، أكد إكرامى أن هذه التدريبات كانت على سبيل الترفيه ولا يمكن الاعتماد على صبحى فى هذا المركز.
وتحدد مباراة الأهلى وشبيبة الساورة تأهل الفريق الأحمر إلى دور الثمانية، حيث يحتاج الأهلى للفوز من أجل التأهل دون انتظار نتائج المنافسين.
كانت هذه تفاصيل خبر إكرامى الكبير: ممكن شريف يكون "بديل" بالمسكنات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.