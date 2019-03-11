شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك يواجه حرب شرسة والحب سبب الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق نادى الزمالك أن لاعبو الفريق استطاعوا الوقوف على أقدامهم بشكل سريع، مبديًا سعادته بإنتصار الأبيض على الفريق الكينى.

أضاف أمير مرتضى منصور أن الزمالك المباراة المقبلة سيخوضها الفريق برغبة الحسم لضمان التأهل لدور الثمانية.

وقال بالرغم من صعوبة المباراة الا أن الزمالك يخوض مواجهاته سواء بالداخل أو الخارج بروح واحدة وهى رغبة الانتصار.

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وأوضح أن الأداء الجماعى سر الكرة الجميلة التى أظهرها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين بشكل كبير على ضرورة الابتعاد عن اللعب الفردى والالتزام بالجماعية حتى لا يتأثر الفريق بشكل عام.

وكشف أمير مرتضى منصور عن ان تعديل عقد محمود كهربا محسوم منذ فترة وفى التقرير الذى قدمته لمجلس الادارة لولا الخطأ الذى وقع فيه فى المباراة السابقة، مشيرًا الى أن اللاعب قام بنصح زميله حميد أحداد بعدما علم بمشاركة الأخير أساسياً وطالبه بالاستفادة من الفرصة التى منحها له الجهاز الفنى.

ونفى المشرف العام على الفريق ان شائعات رحيله عن الفريق أو التعاقد مع حسام البدرى المدير الفنى هدفها زعزعة استقرار الفريق فى هذه المرحلة الحاسمة للأبيض.