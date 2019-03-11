شكرا لقرائتكم عامر حسين: وافقت على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين الأسباب التى تجعله يوافق فى النهاية على تأجيل مباراة الزمالك كواليس المكالمة التليفونية التى حضرها المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع الأخير.

وأوضح عامر حسين خلال مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أنه عرض كافة المشكلات التى تواجه الدورى الممتاز لكن من حق الأندية التى تشارك فى البطولات الدولية والقارية.

وقال عامر حسين انه عرض كل المشكلات من الجلدة للجلدة لمجلس اتحاد الكرة حتى لا يتهم بأى شئ من قبل الجماهير بسبب جدول الدورى والمؤجلات التى تتكرر، مؤكدًا أنه يسعى لتطبيق العدل بين كافة الأطراف بالرغم من حسبانى على مدنة الاسكندرية.

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وكشف عامر حسين عن تفاصيل التقرير الخاص بالحكم الدولى جهاد جريشة فى واقعة طرد سيد عبد الحفيظ قائلًا: " الحكم الدولى كان ناقص يشكر مدير الكرة بالأهلى فكيف يمكن توقيع عقوبة عليه"، محملًا اياه مسئولية ذلك.

تابع رئيس لجنة المسابقات أن الأهلى حصل على مؤجلات ببطولة الدورى بسبب استمراره ببطولة افريقيا النسخة الماضية ونفس الحال حدث مع الزمالك قبل خروجه ومن حقه الوقوف جانبه فى البطولة الافريقية.