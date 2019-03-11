عزاء والدة خالد لطيف اليوم...

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جدة - عمرو شويل يُقام اليوم الإثنين عزاء والدة الإعلامى خالد لطيف، عضو اتحاد كرة القدم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بمسجد عمر مكرم. وتوفيت والدة خالد لطيف، يوم الخميس الماضى، بعد صراع طويل مع المرض. وحرص نجوم الرياضة واتحاد الكرة على حضور صلاة الجنازة التى أقيمت عصر الخميس، وكان على رأسهم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية وسيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

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