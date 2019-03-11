شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نصر حسين داي يوم 17-3-2019 بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة حيث تنطلق فى السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، التي ستقام على ملعب "5 جويلية" في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل التأهل لدور ربع النهائى للبطولة.

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. الأبيض يضرب جورماهيا بالأربعة ويعتلي صدارة مجموعته

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي نجح الفريق الأبيض في تحقيق فوزاً كبيراً على فريق جورماهيا الكينى، وذلك بعدما فاز برباعية نظيفة، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز أهداف الزمالك كل من محمود علاء في الدقيقة 12، ثم يوسف أوباما في الدقيقة 25، ثم فرجاني ساسي في الدقيقة 84 ، ثم أضاف عمر السعيد الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 85.

بهذا الفوز تبدل الحال تماماً، حيث يعتلى الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل جورماهيا المباراة بالتشكيل التالى:"فريدريك أودهيامبو فى حراسة المرمى، فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى وجيوفري أوشينج فى خط الدفاع، بونفيس أوموندي وارنست ويندو وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا فى خط الوسط، جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو فى خط الهجوم".

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. بترو أتليتكو يفوز على الفريق الجزائري بثنائية

قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي نجح فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى في التغلب على الفريق الجزائري بهدفين فى المباراة التى جمعت الطرفين عصر اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

أحرز هدفى الفوز لفريق بيترو أتلتيكو ريكاردو جوب فى الدقيقة 16 ثم أضاف الهدف الثانى تياجو أزولاو بالدقيقة 39 من أحداث الشوط الاول.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد بيترو أتلتيكو الأنجولى إلى النقطة الـ 7 يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن نصر حسين داى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى جورماهيا الكينى ثالثاً برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك برصيد 5 نقاط.

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ولا يوجد أمام الزمالك سوى تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى مساء اليوم لتصدر المجموعة والحفاظ على أماله فى التأهل إلى الدور ربع النهائى، قبل الجولة الأخيرة أمام نصر حسين داى 17 مارس المقبل فى الجزائر.

وفى حالة فوز الزمالك مساء اليوم، على جورماهيا الكينى سيحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء نصر حسين داى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.





قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. جروس : نسعى للفوز على الفريق الجزائري

أكد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض أن مباراة الزمالك ونصر حسين داي ستكون مواجهة حاسمة، لافتاً إلى أنهم سيسعون بقوة لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة جورماهيا الكيني، إنه راض عن أداء فريقه فى مباراة جورماهيا وإن الزمالك استحق الفوز وتصدر المجموعة قائلا:" قدمنا مباراة كبيرة إلا أن هناك مواجهة أقوى تنتظرنا بالجزائر أمام نصر حسين داي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها للصعود لدور الثمانية وسنلعب فى الجزائر على الفوز أمام نصر حسين ادى".

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.