شكرا لقرائتكم محمود علاء: انتصارات الزمالك أهم عندى من لقب الهداف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود علاء مدافع وهداف نادى الزمالك أن فريقه درس الفريق المنافس "جورماهيا" لتعويض عد التوفيق الذى ظهر عليها الفريق فى مباراة الذهاب. أضاف علاء خلال لقاء أجراه برنامج "الزمالك اليوم": "احرازى للأهداف ليست أولى اهتماماتى لكن الأهم هو الفوز فى المباراة ومساعدة الفريق على تحقيق النتيجة الايجابية التى تحقق النادى. Advertisements وأوضح محمود علاء ان الزمالك يسعى لحسم المباراة المقبلة واعدًا الجماهير بتقديم أفضل المستوى الذى يتمناه النادى. تابع علاء أن الفريق يملك حالة جيدة بين كافة اللاعبين والمنظومة الكاملة فى الفترة الحالية تساعدنا على البقاء بصدارة المشهد الكروى.

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