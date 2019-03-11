شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يحدد موعد انضمامه لتدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض سيصل القاهرة فجر اليوم الإثنين، بعد تلقيه واجب العزاء فى وفاة والده بالمغرب أمس الأحد.

كان بوطيب قد تغيب عن الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأمس فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية نظرا لوفاة والده وحرص لاعبى الأبيض على رفع قميصه فى غرفة الملابس لدعمه بعد الفوز على جورماهيا برباعية نظيفة.

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تابع المصدر ذاته لـ"اليوم السابع" إن بوطيب حاليا فى طائرة العودة إلى القاهرة من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض القادمة لمواجهة نصر حسين داى التى ستقام الأحد المقبل بالجزائر فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.