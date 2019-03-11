شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد 11-3-2019 سولارى يوجه رسالة قاسية للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ريال مدريد يوم 11-3-2019 هجوم المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى سانتياجو سولارى على لاعبى الملكى قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الليجا.

​رساله صارمة من سولارى للاعبين ريال مدريد ضمن أخبار ريال مدريد يوم 11-3-2019

وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سولارى حرص على توجيه رسالة صارمة إلى لاعبى الفريق الملكى قبل مواجهة بلد الوليد وأخطرهم فيها بأنهم لم يصلوا إلى المستوى المتوقع فى المباريات التى أقيمت بالأسابيع الأخيرة.

وكان ريال مدريد مر بأسبوع قاسٍ ودع خلاله بطولتى كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب الدورى الإسبانى.

وأوضحت الصحيفة أن سولارى خص فى حديثه خلال جلسته مع اللاعبين الثلاثى المنبوذ فى الفريق إيسكو وجاريث بيل ومارسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو أغضب سولاري، بسبب أنه لم يستقل حافلة الفريق مع اللاعبين عقب مباراة أياكس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بوزنه.

وأكد مدرب ريال مدريد أن مارسيلو فشل في تطوير مستواه هذا الموسم، ولهذا السبب داوم الجلوس على مقاعد البدلاء.

وحول مستوى بيل الذي سبق أن دافع عنه سولاري في الماضي، فإن المدير الفنى الأرجنتينى أكد أن اللاعب الويلزى لم يرق إلى مستوى التوقعات.

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وأخطر المدرب الأرجنتينى الثلاثى تونى كروس وماركو أسينسيو أيضًا أنهما يعانيان على مستوى السرعة فى الفترة الأخيرة.

أخبار ريال مدريد يوم 11- 3 - 2019 جاريث بيل مستمر حتي نهاية عقدة

أخبار ريال مدريد يوم 11-3-2019 شهدت تأكيد استمرار جاريث بيل نجم ريال مدريد مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل فى يونيو 2022.

وقال جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل، فى تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن اللاعب الويلزى لن يغادر ريال مدريد، لأنه لا يوجد نادٍ فى العالم يمكنه تحمل راتبه الأسبوعى والذى يصل إلى 750 ألف يورو قبل خصم الضرائب.

وأوضح وكيل جاريث بيل أن سعره حاليًا يصل إلى 175 مليون يورو إذا أراد أى فريق ضمه، وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى رحيله عن ريال مدريد، خاصة أنه أكثر لاعب يتلقى أموالا من النادى وصاحب أكبر راتب بين كل زملائه.