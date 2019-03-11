شكرا لقرائتكم أفرح يا كهربا..الهدف بـ 150 ألف جنيه فى مباراة نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 150 ألف جنيه مكافأة خاصة لكهربا مهاجم الفريق الأبيض على كل هدف يسجله فى مرمى نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد القادم، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

أوضح مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، إن كهربا تحدث معه عن الغرامة السابقة التى وقعت عليه بقيمة 300 ألف جنيه ليوضح له رئيس الزمالك بإنه حدد 150 ألف جنيه له على كل هدفه يسجله فى المباراة المقبلة وإذا سجل هدفين سيكون بذلك عوض تلك الغرامة.

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كان كهربا قد تم معاقبته على واقعة البصق تجاه الجمهور فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة بإيقافه مباراة وتغريمه 300 ألف جنيه من قبل مجلس الإدارة وغاب عن الجولة الرابعة التى جمعت الفريقين الأبيض بنظيره الأنجولى فى الكونفدرالية ثم عاد للمشاركة بعد رفع الإيقاف أمام جورماهيا حيث شارك كبديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت التى جمعت الفريقين بالجولة قبل اأخيرة من مرحلة المجموعات.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.