خورفكان يقصي الحصن والظفرة من الدور الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

انتزع فريق نادي خورفكان أولى البطاقات المؤهلة لنصف نهائي النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بعد ان ضمن صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفوزه الغالي والمهم على ضيفه دبا الحصن 5-2، وتبادل تسجيل أهداف خورفكان محمد بيرومي هدفين وعمر علي سعيد هدفين وشادي قنديل وسجل لدبا الحصن وائل محمد خميس وميجويل.

وكان فريق دبا الحصن فقد جهود الثلاثي عبدالله الحوسني لظروف أسرية وعبدالله سيف لظروف العمل الوظيفي وعلي خميس راشد بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي في «البلاي أوف» وتسببت إصابة الأخير في اختلال أداء فريق دبا الحصن في جميع مباريات «البلاي أوف» التي افقدته لقب الدوري والتي لم يشارك فيها اللاعب الشهير بلقب «ميسي الصالات».

وبفوزه على دبا الحصن والظفرة يكون خورفكان قد اصطاد كل العصافير بحجر واحد بإقصائه أكبر وأخطر فريقين من المنافسة واتاح لنفسه فرصة المنافسة على البطولة بقوة فهل تعود توليفة أبناء خورفكان إلى اعادة الأمجاد من جديد واعتلاء منصات التتويج بعد ان توج الفريق جهوده كأول فريق يضمن بلوغ نصف النهائي بالعلامة الكاملة عن جدارة.

وتتواصل المباريات اليوم بلقاء البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء وستكون فرقة النمور قريبة من حصد البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي بحكم فوزه الكبير على البطائح في مباراة الذهاب، وتتواصل غدا بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي دبي الكبيرين النصر وشباب الأهلي ويحتاج «الفرسان» إلى التعادل أو الخسارة نتيجة يكون الفارق فيها هدفاً أو هدفين ويحتاج النصر إلى الفوز بفارق 3 أهداف حتى يتمكن من تعديل نتيجة الذهاب التي انتهت 4-1 لمصلحة شباب الأهلي. وتختتم مباريات الدور الأول الأربعاء بمباراة تحصيل حاصل وأداء الواجب بين فريقي الظفرة ودبا الحصن وهي مباراة خارج حسبة التأهل إلى نصف النهائي الذي أصبح محصورا بين الحمرية ومليحة وكلباء والبطائح وشباب الأهلي والنصر.