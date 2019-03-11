شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي باركس» تستضيف الأبطال في موشنجيت دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، أكثر من 4000 لاعب رياضي مشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية بأبوظبي، وقد استمتع الأبطال بيوم حافل بالمغامرات والتشويق ومليء بالأدرنالين وفرصة مقابلة شخصياتهم المفضلة في موشنجيت دبي. وقال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في دي إكس بي إنترتينمنتس، الشركة المالكة لدبي باركس آند ريزورتس: «أسعدتنا استضافة الأبطال الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي بموشنجيت دبي ضمن دبي باركس آند ريزورتس، نتمنى أن يكون هؤلاء الأبطال قد حظوا بيوم حافل بالمتعة والبهجة في المنتزه».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دبي باركس» تستضيف الأبطال في موشنجيت دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.