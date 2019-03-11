1400 فارس وفارسة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بداية من السابعة من صباح اليوم انطلاقة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 2019، والذي تقام منافساته في أربعة سباقات قوية ومثيرة تجمع أكثر من 1400 فارس وفارسة يمثلون 50 دولة وفي مقدمتهم فرسان وفارسات دولة الإمارات الذين يشكلون النصيب الأكبر من عدد الفرسان والفارسات المشاركين في نسخة هذا العام الذين يمثلون أهم وأقوى الإسطبلات المحلية.

البداية اليوم بسباق السيدات الافتتاحي الذي سيقام لمسافة 119كم وهو سباق يحظى بأهمية خاصة وتحرص على المشاركة فيه كل الفارسات اللاتي يمثلن مختلف الإسطبلات المحلية والدولية، والذي تم تقسيم مسافته إلى أربع مراحل، الأولى لمسافة 40 كم وهي المرحلة المخططة باللون الأصفر، تليها المرحلة ذات اللون الأحمر لمسافة 35 كم، ثم المرحلة الزرقاء لمسافة 26 كم، وأخيراً المرحلة الرابعة لمسافة 18 كم وهي المرحلة البيضاء، ويعقب كل مرحلة فترة محددة للراحة والتقاط الأنفاس للفارسات المشاركات وإجراء الفحوص البيطرية على الخيول المشاركة..

وكانت مدينة دبي للقدرة بسيح السلم شهدت أمس عملية إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، والتأكد من وزن الفارسات المشاركات المحدد بخمسين كيلوجراماً، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها، وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب ألا يقل عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 50 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كم/‏‏‏ساعة.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفارسات والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق التواجد في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل.

وأكد محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة أن سمو ولي عهد دبي تابع على مدار الأيام الماضية كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بتجهيزات انطلاق مهرجان سموه بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة الإمارات في مجال فروسية القدرة، وذكر أن سموه طالب كافة اللجان العاملة في التنظيم بالأخذ بأعلى المعايير الدولية في حساب النتائج وتحديد الخيول الفائزة والشفافية من أجل النجاح.

وقال: نحن من جانبنا في نادي دبي للفروسية منظم المهرجان وضعنا توجيهات سمو ولي عهد دبي في الاعتبار لضمان النجاح وخروج المهرجان بالشكل الجيد.

ونقل العضب أمنيات سمو ولي عهد دبي بنجاح التظاهرة وفوز كل من يستحق الفوز بأي من السباقات الأربعة التي يتضمنها المهرجان، وقال إن الحدث يتم تنظيمه للعام الحادي عشر على التوالي من أجل إسعاد الجميع من فرسان وملاك إسطبلات وجماهير.

وأشاد مدير نادي دبي للفروسية بالدور الذي يلعبه المهرجان في إعلاء مسيرة الفروسية في الدولة، وذلك من خلال تخصيص سباقات للسيدات والإسطبلات الخاصة، إلى جانب سباق تكريم الفرس «اليمامة» التي امتطاها سمو ولي عهد دبي وحقق معها الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014 وهو ثالث سباقات المهرجان الذي سينطلق صباح اليوم.

واعتبر العضب أن المشاركة الكبيرة هذا العام دليل على أهمية الحدث ورغبة كل الفرسان والفارسات وكافة الإسطبلات في الاشتراك في التظاهر.

ويشتمل المهرجان الذي ينطق اليوم على 4 سباقات يبدأ اليوم بسباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، ويستكمل غداً بالسباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 119كم أيضاً، يعقبه السباق الثالث بعد غد الأربعاء الذي سيقام على كأس اليمامة للقدرة المخصص للفرسات لمسافة 119كم، ويختتم المهرجان بسباق كأس ولي عهد دبي يوم السبت المقبل لمسافة 119كم، وهو أهم وأكبر سباقات المهرجان، والذي يحظى بمشاركة دولية كبيرة بجانب أبطال وفرسان القدرة على المستويين المحلي والدولي، ورصدت له جوائز كبيرة.