مجبل فرطوس مدرباً للجوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أسندت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي، مهمة تدريب فريقها الكروي إلى المدرب مجبل فرطوس، لكي يقود مباراة الفريق المؤجلة في الدوري أمام الزوراء، وجاء اختيار فرطوس، بعد أن اعتذر المدرب أيوب أوديشو عن تولي المهمة.

من جانب آخر، فاز فريق نفط الوسط، على مضيفه فريق النفط، بهدفين مقابل هدف واحد.

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