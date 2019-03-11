شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يهزم اليونايتد ويصبح رابعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد أرسنال للمركز الرابع بعد فوزه الثمين على مانشستر يونايتد 2 -صفر على استاد الإمارات أمس في المرحلة ال30 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدفين جراينت تشاكا (12) وأوباميانج ( 69 من ركلة جزاء ).

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة مقابل 58 لليونايتد الذي تراجع للمركز الخامس.

وفاز ليفربول الثاني على بيرنلي 4-2، وتقاسم البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه الأهداف الأربعة، وأنقذ البلجيكي إدين هازار تشيلسي من السقوط على أرضه ضد ولفرهامبتون بادراكه التعادل الصعب 1-1 في الوقت القاتل.

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