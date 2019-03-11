«آي كاديمي» قصة نجاح جديدة في الألعاب العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «آي كاديمي»، المؤسسة التعليمية المتخصصة بتقديم خدمات للطلاب الذين يعانون صعوبات في التعلم، إنجازاً جديداً، ضمن مساعيها المتواصلة لتقديم الدعم لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، مع مشاركة أحد طلابها في الأولمبياد الخاص 2019.

ويستعد ألكسندر «14 سنة»، ولديه حالة توحد، لتمثيل فريق الإمارات خلال الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ويعد ألكسندر أحد لاعبي فريق تنس «أهداف الإمارات» المكون من أربعة لاعبين، وقد أثارت مواهبه في ملعب التنس وحماسه وشغفه بالتدريب اهتمام المسؤولين في الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات، واختاروه ليكون ممثلاً لفريق الإمارات في لعبة التنس.

وتوفر مؤسسة «آي كاديمي» مجموعة من البرامج التي تساعد أصحاب الهمم، وتمكنهم في المجتمع، وتزودهم بالمهارات الضرورية في حياتهم، حتى يصبحوا أعضاء فاعلين وقادرين على إدارة حياتهم الشخصية؛ لتحقق بالتالي التضامن والتكاتف بين كافة الفئات المختلفة في المجتمع.

وعبرت ماريا عن شكرها ل «أهداف الإمارات»، المبادرة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمنح الشباب ذوي التحديات الذهنية الفرصة لممارسة الألعاب الفردية والجماعية.