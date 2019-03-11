شكرا لقرائتكم خبر عن مهمتان آسيويتان للوحدة والوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض الوحدة المباراة برغبة كبيرة في العودة إلى قطار المنافسة الآسيوية واعتبار ما حدث في طشقند بالخسارة أمام لوكوموتيف كبوة جواد، عندما يستضيف الاتحاد جدة اليوم في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الأولى يحل الوصل ضيفاً على الزوراء العراقي في أول مباراة تاريخية، هي الأولى من نوعها في دوري أبطال آسيا في بلاد الرافدين.

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