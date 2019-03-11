اليحيائي: مهرجان استثنائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق بما تحقق من نجاح وحضور مميز لمنافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي، مؤكداً أن العمل على هذا النجاح لم يأت بين يوم وليلة بل من جهد مستمر من كافة القائمين على المهرجان واللجنة المنظمة برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

ورأى اليحيائي أن المهرجان في نسخته العشرين كان استثنائياً بعد أن شهد خيولاً جديدة وملاكاً جدداً من مختلف الدول العربية حرصوا على التواجد في المهرجان الذي أصبح علامة فارقة في منافسات جمال الخيل العربي، متمنياً زيادة أعداد المشاركين في النسخ المقبلة.