برشلونة يهزم فاليكانو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة فوزه الرابع توالياً، وأبقى على فارق 7 نقاط مع أتلتيكو مدريد بفوزه على رايو فاليكانو 3-1 في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل استحقاقهما الهامين الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

على ملعب «كامب نو»، أصبح ميسي (31 عاما) ثاني أكثر اللاعبين خوضا لمباريات الدوري مع برشلونة (443) متخطيا زميله السابق أندريس إينييستا، فيما يحتل المركز الأول زميله السابق أيضا تشافي (505).

وافتتح فايكانو التسجيل عبر راوول دي توماس (25) وعادل جيرار بيكيه برأسه(39) وتقدم برشلونة عبر ميسي (51 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 26 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين مع 12 تمريرة حاسمة و651 هدفا في 800 مباراة في مسيرته الاحترافية، ثم سجل لويس سواريز الثالث.