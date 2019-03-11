الشيخة فاطمة: الإمارات نموذج في تمكين أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتت من الدول السباقة في تمكين أصحاب الهمم، لتعزيز دورهم في المجتمع.

وقالت سموّها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»: «يحظى أصحاب الهمم باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، بما يوفر لهم الرعاية الكريمة ويكفل لهم حقوقهم ويدعم قضاياهم».

وأضافت سموها: «تبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الأطفال من أصحاب الهمم، وتسعى لأن تقدم رسالة عالمية في نشر قيم التسامح والسلام، لينالوا احترام الجميع الذي يستحقونه على مختلف الصعد محلياً وإقليمياً ودولياً».

وأكدت أهمية الدعم والتنسيق مع الأطراف والجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث الرياضي الضخم في الإمارات، أرض التسامح الذي يضم نحو 7500 مشارك من 190 دولة، فضلاً عن 20 ألف متطوع، ومن المتوقع أن يشهده أكثر من 500 ألف مشاهد للحدث وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت سموها إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الدولة، عند استضافة الفعاليات الكبرى التي تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لإبراز وجه الإمارات الحضاري وتعزيز سمعتها عربياً ودولياً.

وقالت: «نحن هنا نسجل اعتزازنا وفخرنا بإنجازات كل الأبطال من أصحاب الهمم، وكل ما يقدمونه إلى وطنهم، وتفوقهم الكبير لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية، سواء الرياضية أو الثقافية أو العلمية، وهم نبراس وعنوان للهمم العالية التي نفخر بها».

وأكدت الدور الإنساني والأخلاقي لكل مواطن ومقيم في الدولة، مشددة على احترام حقوق أصحاب الهمم والإسهام في تقديم التسهيلات لدمجهم في المجتمع وحصولهم على كل حقوقهم.

كما شددت سموها، على أن الإماراتية شريكة رئيسية في إنجاح هذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي، لافتة إلى أن الكوادر النسائية الإماراتية من أصحاب الهمم، حققن الكثير من الإنجازات الرياضية للدولة، وهن شريكات في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأضافت أن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019، يعد فصلاً جميلاً من فصول الريادة والتميز لدولة الإمارات، في تنظيم أهم التظاهرات الرياضية العالمية واستضافتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تقدم للعالم عبر هذه الفعاليات الرياضية رؤيتها، لتمكين أصحاب الهمم لتوفير أشكال الدعم والرعاية لهم كافة.

من جهة أخرى، حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أمس احتفال إمارة دبي بختام مشاركتها الناجحة في برنامج المدن المضيفة والتي استقبلت خلالها 4018 شخصا من 51 دولة مشاركة في الأولمبياد الخاص، وذلك بالتزامن مع انتهاء جولة شعلة الأمل بدبي التي جابت جميع إمارات الدولة وانتقالها إلى العاصمة أبوظبي إيذانا ببدء البطولة.

وحضر حفل الختام الذي استضافته القرية العالمية عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين الحكوميين إضافة إلى أكثر من 4,200 شخص وتخللته عروض فلكلورية ثقافية عالمية.

وألقى عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، كلمة ترحيبية خلال الحفل، مؤكداً أهمية برنامج المدن المضيفة.

و تضمنت مشاركة دبي في برنامج المدن المضيفة العديد من الزيارات للاطلاع على مختلف معالم دبي الحديثة، بالإضافة إلى ورش العمل وبعض الفعاليات الفنية والتراثية وإتاحة المجال أمام الرياضيين للحديث عن تجاربهم خلال زياراتهم مع طلاب المدارس.

ونظمت لجنة المدن المضيفة بدبي برنامجاً متكاملاً شمل برنامج «تبني دولة»، الذي تم تنسيقه مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية و38 مدرسة في دبي.كما نظمت اللجنة فعالية الفن الدامج بالتنسيق مع هيئة دبي للثقافة والفنون ومركز «مواهب» للفنون، حيث تم تصميم 10 لوحات فنية بمشاركة طلبة المركز بقيادة الفنان عبد الله لطفي وهو من أصحاب الهمم.

وقال محمد بن عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة: «نحن فخورون للغاية برؤية هذه الجهود الطيبة والمتضافرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للترحيب والاحتفاء بالرياضيين القادمين من 192 دولة، تأكيداً على قيم أرساها آباؤنا المؤسسون قوامها التسامح والدمج المجتمعي والانفتاح على العالم».

من جانبها أشارت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

من جانبها أعربت الدكتورة آمنة المازمي مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ممثل إمارة دبي في لجنة المدن المضيفة ضمن الأولمبياد الخاص، عن فخرها بمشاركة دبي ببرنامج المدن المضيفة، مشيرة إلى أن الفعاليات التي نظمت للوفود المشاركة تندرج ضمن مساعي حكومة دبي لنقل صورة إيجابية للثقافة الإماراتية الأصيلة.