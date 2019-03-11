شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً نمشي» لدعم ذوي التوحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مجموعة تيكوم العضو في دبي القابضة، مسيرة «معاً نمشي» 2019 بمشاركة نحو 1000 مشاركة ومشارك، و150 متطوعاً بهدف دعم وتمكين ذوي التوحد في دبي.

وتأتي النسخة الثانية من مسيرة «معاً نمشي» منسجمة مع قيم وأهداف «عام التسامح»، وتعكس حرصها على دعم وتشجيع معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ودورها في رفع الوعي حول أهمية التكامل، وإدماج ذوي التوحد في نسيج المؤسسات على اختلافها.

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