هزاع بن طحنون: تمكين أصحاب الهمم بقوة الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، للمشاركة بقوة في عالم المنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية.

كما أشاد خلال زيارته للمعسكر التدريبي لمنتخب الإمارات للأولمبياد الخاص بملاعب نادي العين والمشارك في الأولمبياد «أبوظبي 2019» بتنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم، يرتكز على تمكين أصحاب الهمم من خلال قوة الرياضة.

واطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان على تحضيرات عدد من الفرق المشاركة ضمن منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص، مشيداً بالجهود التي يقوم بها أعضاء المنتخب من إداريين وفنيين ولاعبين لتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي خير تمثيل.