الاتحاد السوري يواجه النجمة البحريني اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

يلتقي الاتحاد السوري، فريق النجمة البحريني في السابعة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويدخل الفريقان، مواجهة اليوم بطموحات مشتركة في انتزاع الثلاث نقاط، واعتلاء قمة المجموعة التي يرفقهما فيها الجزيرة الأردني والكويت الكويتي، ويتساوى الجميع برصيد نقطة بعد التعادل في مباراتي الجولة الأولى.

ووصف التونسي فتحي العبيدي، مدرب النجمة البحريني مباراة اليوم بالمغامرة والصعبة على فريقه، لافتاً إلى أن فريقه يسعى إلى اكتساب المزيد من الخبرات بالمشاركة في البطولة.

وقال محمد الطيب، لاعب النجمة : «نطمح لحصد المركز الأول في المجموعة، بالرغم من قوة الفرق الحاضرة، وخبرتهم في البطولة بالمقارنة معنا كفريق يعج بالعديد من الوجوه الشابة».

ووجه محمد أمين آلاتي، مدرب الاتحاد، الشكر لدولة الإمارات ونادي الجزيرة، على استضافة المباراة ، مؤكداً أن الحضور الفني المميز لفريقه، يدفعه لمتابعة مشواره بصورة أفضل.

وأشار إلى أن فريقه يفتقد جهود لاعب المنتخب الأولمبي زكريا حنان، لتعرضه لإصابة في مباراة الدوري الأخيرة أمام الوثبة.

وتقدم بالشكر إلى الجالية السورية التي حرصت على استقبال الفريق من لحظة وصوله إلى أرض الدولة، متمنياً أن تكون المباراة حافلة بالحضور الجماهيري الذي يضفي جواً خاصاً من الحماس على أداء اللاعبين، وقال زكريا العمري، لاعب الاتحاد: إن فريقه استعد بصورة جيدة للمباراة، ويهدف إلى تحقيق الفوز.