شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة المضيفة» تصنع لضيوفها تجربة تراثية أصيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زارت وفود الدول ال 24 الموجودة في الشارقة ضمن برنامج المدن المضيفة، القرية التراثية بمدينة الحمرية، ضمن البرنامج المسائي لأنشطة اليوم الأول للاستضافة.
وانطلقت الوفود إلى مقر القرية التراثية المقامة على ضفاف شاطئ مدينة الحمرية، وكان في استقبالها عدد كبير من القيادات وكبار المسؤولين في دوائر وهيئات وجهات حكومة الشارقة، وجميع اللجان المنظمة في الشارقة، والمتعاونين، يترأسهم الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة.
وقد نظمت اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة، فعاليات القرية التراثية بالتنسيق مع بلدية مدينة الحمرية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومؤسسة الشارقة للفنون، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، وجمعية الصيادين بالحمرية.
واستوعبت القرية 1638 لاعباً مع رؤساء وفودهم وأجهزتهم الإدارية والفنية. وحول تنظيم حركتهم وتأمين تنقلاتهم، قال العقيد عاشور سبت بن عاشور، رئيس اللجنة الأمنية لبرنامج المدن المضيفة بالشارقة: «تم تشكيل اللجنة الأمنية المعنية بتأمين سلامة الوفود القادمة من 24 دولة في مقار إقامتهم، وكافة تنقلاتهم خلال فترة وجودهم في الإمارة».
وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية مدينة الحمرية: «هذه التظاهرة الرياضية أتاحت الفرصة لإبراز قيم التسامح والترابط الإنساني والتباين الحضاري والثقافي، الذي تنعم به الإمارات منذ القدم».
كانت هذه تفاصيل خبر «الشارقة المضيفة» تصنع لضيوفها تجربة تراثية أصيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.