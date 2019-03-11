«الشارقة المضيفة» تصنع لضيوفها تجربة تراثية أصيلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زارت وفود الدول ال 24 الموجودة في الشارقة ضمن برنامج المدن المضيفة، القرية التراثية بمدينة الحمرية، ضمن البرنامج المسائي لأنشطة اليوم الأول للاستضافة.

وانطلقت الوفود إلى مقر القرية التراثية المقامة على ضفاف شاطئ مدينة الحمرية، وكان في استقبالها عدد كبير من القيادات وكبار المسؤولين في دوائر وهيئات وجهات حكومة الشارقة، وجميع اللجان المنظمة في الشارقة، والمتعاونين، يترأسهم الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة.

وقد نظمت اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة، فعاليات القرية التراثية بالتنسيق مع بلدية مدينة الحمرية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومؤسسة الشارقة للفنون، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، وجمعية الصيادين بالحمرية.

واستوعبت القرية 1638 لاعباً مع رؤساء وفودهم وأجهزتهم الإدارية والفنية. وحول تنظيم حركتهم وتأمين تنقلاتهم، قال العقيد عاشور سبت بن عاشور، رئيس اللجنة الأمنية لبرنامج المدن المضيفة بالشارقة: «تم تشكيل اللجنة الأمنية المعنية بتأمين سلامة الوفود القادمة من 24 دولة في مقار إقامتهم، وكافة تنقلاتهم خلال فترة وجودهم في الإمارة».

وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية مدينة الحمرية: «هذه التظاهرة الرياضية أتاحت الفرصة لإبراز قيم التسامح والترابط الإنساني والتباين الحضاري والثقافي، الذي تنعم به الإمارات منذ القدم».