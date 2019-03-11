شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يتطلع للصدارة أمام لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى خطف صدارة المجموعة الثانية من خلال المواجهة التي ستجمعه مع نظيره اللبناني ظهر اليوم لحساب الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2019 التي تستضيفها تايلاند.
ويتصدر المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخبنا، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خالياً من النقاط ليضمن أبيض الشواطئ ولبنان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.
وأكد لاعب منتخبنا عباس ناصر أن المباراة مهمة ويخوضها «الأبيض» من أجل الفوز وخطف صدارة المجموعة، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية بعد الفوز الكبير والمستحق على المنتخب الصيني في المباراة الماضية وضمان التأهل للدور المقبل.
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