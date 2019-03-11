شكرا لقرائتكم خبر عن وفود الأولمبياد الخاص تزور ميدان السوان برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جذبت العروض التراثية والشعبية في ميدان السوان لسباقات الهجن في رأس الخيمة، وفود الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019، ضمن برنامج المدن المضيفة، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تحت شعار: «ها هم أصحاب الهمم».
وتفاعل الحاضرون مع البرنامج الشامل الذي أعدته اللجنة المنظمة للإحاطة بالعادات والتقاليد الإماراتية.وأكد راشد الخاطري، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نجاح تجربة التبادل الثقافي مع الوفود الزائرة للدولة والإمارة، بوجود 585 رياضياً، يمثلون وفود جنوب إفريقيا، وإستونيا، ومنجوليا، واليونان، وأذربيجان، وقبرص، وطاجيكستان، ولوكسمبورج، وكازخستان، ضمن برنامج المدن المضيفة، تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019 .
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