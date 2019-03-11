ناديا الشارقة ورأس الخيمة بطلا دوري الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نادي الشارقة للشطرنج، بطولة المراحل السنية تحت 10 سنوات، بعدما تصدر المسابقة بفارق كبير عن المنافسين ، وجاء في المركز الثاني نادي أبوظبي للشطرنج، وحصل على المركز الثالث: نادي الفجيرة للشطرنج، ثم نادي العين في المركز الرابع، وحل نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الخامس والأخير.

وكانت الجولة الخامسة والأخيرة من المسابقة، شهدت فوز الشارقة على دبي 5-1، فيما تعادل أبوظبي والفجيرة 3-3، وكان الشارقة فاز في مشواره بالبطولة على الفجيرة 4.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، وفاز في الثانية على العين 4.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، وفي الثالثة فاز على أبوظبي 3.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، ثم على دبي في الجولة الأخيرة.

ونجح نادي فتيات رأس الخيمةفي الفوز بدرع الدوري تحت 10 سنوات للفتيات بعدما تصدر قمة المسابقة برصيد 15 نقطة، وجاء الثاني فريق دبي برصيد 13 نقطة، والثالث فريق أبوظبي 11.5 نقطة، والرابع العين بنفس الرصيد من النقاط وبفارق كسر التعادل والأخير فريق فتيات الشارقة برصيد 9 نقاط.

وكان فريق رأس الخيمة للفتيات، قد فاز في الجولة الخامسة والأخيرة على أبوظبي 3.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، فيما تعادل فتيات الشارقة مع دبي 3-3، وكان فريق رأس الخيمة قد تعادل مع دبي في الجولة الأولى 3-3، وفاز على فتيات الشارقة في الجولة الثانية 4.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، والفوز على العين 4-2.

وأعربت فوزية عباس، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الشطرنج، عن سعادتها بالمستويات المميزة التي ظهرت في بطولة المراحل السنية، والتي أكدت أن الأندية تهتم بالقاعدة، وقالت: «هناك مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات ظهروا من خلال دوري المراحل السنية، ونتوقع لهم الظهور المميز في المستقبل، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».