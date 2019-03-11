شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تستضيف عدداً من الوفود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، عضو المجلس التنفيذي في الشارقة، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة، استقبلت جامعة الشارقة عدداً من الفرق الرياضية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، في إمارة الشارقة.

حضر الاستقبال ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة، عميد شؤون الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الشارقة تستضيف عدداً من الوفود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.