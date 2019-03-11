شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ميلان والإنتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى إنتر ميلان بصعوبة ضيفه سبال بفوزه عليه 2-صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر رصيده إلى 50 نقطة وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع جاره ميلان الثالث الذي تغلب على مضيفه كييفو فيرونا 2-1، فيما وقف رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

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