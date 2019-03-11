تأهل نهضة بركان وتقلص حظوظ الرجاء البيضاوي في كأس الـ(كاف)

اسماء السيد - الرباط: حسم نهضة بركان المغربي تأهله متصدرا للمجموعة الأولى، إلى دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وذلك في أعقاب تجاوزه، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لضيفه أوطوهو ضويو الكونغولي على أرضية الملعب البلدي ببركان بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من لابا كودجو في الدقيقة 6 وسلمان ولد الحاج في الدقيقة 32 وعبد الصمد المباركي في الدقيقة 50.

وفي ثاني مواجهات المجموعة، فرض حسنية أغادير المغربي التعادل السلبي على مستضيفه الرجاء البيضاوي المغربي،حامل لقب الدورة الماضية،على أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

وفي أعقاب نتيجة المواجهتين رفع نهضة بركان رصيده إلى 11 نقطة، فيما رفع حسنية أغادير رصيده إلى النقطة الخامسة، وهو نفس عدد نقاط أوطوهو ضويو، بينما رفع الرجاء البيضاوي رصيده إلى النقطة الرابعة في المرتبة الرابعة.

وستكون الجولة السادسة والأخيرة حاسمة في فرز ثاني المتأهليْن عن المجموعة، حين يستقبل أوطوهو ضويو الرجاء البيضاوي، وحسنية أغادير نهضة بركان.

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وتأمل الجماهير المغربية في تأهل فريقين مغربيين عن هذه المجموعة، بشكل يرفع حظوظ كرة القدم المغربية في إعادة سيناريو الدورة الماضية وتحقيق فوز مغربي بكأس الكونفدرالية.

وفيما يملك حسنية أغادير فرصة التأهل في حالة تجاوزه نهضة بركان على أرضية ملعب أدرار بأغادير، سيتعين على الرجاء تجاوز مستضيفه أوطوهو ضويو وانتظار تعادل أو هزيمة حسنية أغادير. كما سيكون بإمكان أوطوهو ضويو خلق "المفاجأة"، وحجز ورقة التأهل في حالة فوزه على الرجاء البيضاوي وهزيمة حسنية أغادير.